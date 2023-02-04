Два человека погибли в столкновении ВАЗ-2114 и грузовика на трассе под Пензой

Столкновение ВАЗ-2114 и грузовика произошло на трассе М-5 в Пензенской области. Смертельные травмы получили водитель и пассажир отечественной легковушки, уточнили в региональном управлении ГИБДД.
ВАЗ управлял мужчина 1953 года рождения, а за рулем грузового DAF с полуприцепом находился водитель 1967 года рождения. Личность погибшей женщины, которая находилась в салоне легкового автомобиля, пока уточняется.
Авария произошла 4 февраля на 590-м километре федеральной трассы М-5 примерно в 17:30 по московскому времени. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.
Четыре человека ранее пострадали в ДТП на трассе Золотое кольцо — Ярославль — Кострома — Иваново. Участниками столкновения стали три автомобиля.