Минобороны Великобритании сообщило о завершении обучения ВСУ управлению Challenger 2

Солдаты Вооруженных сил Украины завершили обучение по управлению танками Challenger 2. Информацию об этом передает Министерство обороны Великобритании.
Сообщается, что обучение военнослужащих закончилось на этой неделе. В ведомстве отметили, что украинские солдаты «быстро» освоили управление Challenger 2. Какие-либо подробности не уточняются.
«Экипажи танков Вооруженных сил Украины быстро освоили управление Challenger 2 на этой неделе», — сообщило британское минобороны в социальной сети Twitter.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал о вероятных сроках передачи танков Challenger 2 в зону боевых действий. Украина получит боевые машины в течение лета.