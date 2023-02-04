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Минобороны Великобритании сообщило о завершении обучения ВСУ управлению Challenger 2

Армия
Минобороны Великобритании сообщило о завершении обучения ВСУ управлению Challenger 2

Солдаты Вооруженных сил Украины завершили обучение по управлению танками Challenger 2. Информацию об этом передает Министерство обороны Великобритании.

Сообщается, что обучение военнослужащих закончилось на этой неделе. В ведомстве отметили, что украинские солдаты «быстро» освоили управление Challenger 2. Какие-либо подробности не уточняются.

«Экипажи танков Вооруженных сил Украины быстро освоили управление Challenger 2 на этой неделе», — сообщило британское минобороны в социальной сети Twitter.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал о вероятных сроках передачи танков Challenger 2 в зону боевых действий. Украина получит боевые машины в течение лета.
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