События на Украине к 21:00 4 февраля: Португалия передаст Киеву танки, под Херсоном уничтожен склад ВСУ

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта во время визита в Центральноафриканскую Республику заявил, что его страна предоставит Киеву боевые танки Leopard 2, не уточнив количество. Также он сообщил, что ведутся переговоры с Германией о передаче некоторых деталей для ремонта. Техника может быть передана в ВСУ к апрелю.