Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 4 февраля.
Россия
Группировка войск РФ на Купянском направлении путем наступательных операций вытеснила противника с западной окраины Двуречного в Харьковской области. Ударами авиации и артиллерии нанесен урон 92-й бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Крахмального и Берестового, в результате чего уничтожены более 30 человек, две бронированные машины и три легковых автомобиля.
В ходе контрбатарейной борьбы на Херсонском направлении российские подразделения уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» в окрестностях Новокаиры и склад боеприпасов вблизи Токаревки. Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия ВС РФ нанесли поражение 92-м артбатареям ВСУ, а также накрыли скопления войск противника в 108 населенных пунктах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 беспилотных летательных аппаратов, четыре снаряда от РСЗО «Ольха» и HIMARS, одна тактическая ракета «Точка-У».
Днем ВСУ обстреляли приграничный поселок Красное в Белгородской области. Повреждены жилой дом, хозпостройка и линия электропередачи. Мирные жители не пострадали.
Обстановка в Донбассе
ВС РФ продолжили наступательные операции на Лиманском направлении. В районах Червоной Дибровки (ЛНР), Серебрянки и Григоровки (ДНР) 80-я и 95-я бригады ВСУ понесли потери от артиллерийского огня. Уничтожены более 100 украинских солдат, шесть единиц бронетехники, РСЗО БМ-21 «Град» и гаубица Д-30.
На Донецком направлении российские подразделения продвинулись вперед и заняли новые позиции. В течение дня были уничтожены до 60 украинских солдат, три бронемашины, четыре легковых автомобиля, гаубица «МСТА-Б», самоходное орудие «Акация» и РСЗО «Град».
Кроме того, ликвидированы два склада боеприпасов и артиллерийского вооружения противника в районах Краматорска и Угледара. Поражены контрбатарейные радиолокационные станции AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50 в районах Марково, Тихоновки и Новомихайловки.
Южнее нанесены удары по целям в Пречистовке и Ильинке, что привело к ликвидации более 35 украинских солдат, танка, двух бронетранспортеров и двух гаубиц «МСТА-Б».
Военный корреспондент ФАН Александр Яремчук запечатлел на видео освобожденные улицы на южных окраинах Бахмута. Российские подразделения добровольцев в настоящий момент охватывают город с юга, севера и востока.
Украина
Премьер-министр Португалии Антониу Кошта во время визита в Центральноафриканскую Республику заявил, что его страна предоставит Киеву боевые танки Leopard 2, не уточнив количество. Также он сообщил, что ведутся переговоры с Германией о передаче некоторых деталей для ремонта. Техника может быть передана в ВСУ к апрелю.
Представитель Владимира Зеленского, член комитета парламента Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский сообщил, что Киев никогда не станет гарантировать неиспользование западного оружия против объектов на территории России. Он отдельно подчеркнул, что даже Москва является полноценной военной целью.