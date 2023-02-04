Wall Street Journal: Китай оказывает военную помощь России

В частности, в Россию поставлялось навигационное оборудование и запасные части для реактивных истребителей. Во многих случаях, утверждают аналитики C4ADS, китайские компании публикуют недостоверные данные и сознательно стремятся обнародовать как можно меньше информации о своей деятельности. Они указали на китайскую компанию Poly Technologies, основанную Народно-освободительной Армией Китая. Эта компания поддерживает тесные связи не только с Россией через Рособоронэкспорт, но и с такими предприятиями, как Boeing, Bombardier Inc., Chevron, Benz, Ferrari.