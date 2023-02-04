Wall Street Journal: Китай оказывает военную помощь России

Китай оказывает военную помощь России и поставляет товары двойного назначения. Об этом пишут сегодня авторы американского The Wall Street Journal.
Журналисты утверждают, что данные международной показывают, что китайские государственные промышленные предприятия нарастили поставки России после начала специальной военной операции на территории Украины. Как утверждает вашингтонская исследовательская команда C4ADS, китайские власти разработали сложную систему «теневых» компаний, которые служат для поставки санкционных товаров военного назначения.
В частности, в Россию поставлялось навигационное оборудование и запасные части для реактивных истребителей. Во многих случаях, утверждают аналитики C4ADS, китайские компании публикуют недостоверные данные и сознательно стремятся обнародовать как можно меньше информации о своей деятельности. Они указали на китайскую компанию Poly Technologies, основанную Народно-освободительной Армией Китая. Эта компания поддерживает тесные связи не только с Россией через Рособоронэкспорт, но и с такими предприятиями, как Boeing, Bombardier Inc., Chevron, Benz, Ferrari.
Как отмечает Forbes, доклад был обнародован на следующий день после того как Россию посетил замминистра иностранных дел Ма Чжаосюй, который встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Одновременно в США развернулись драматические события из-за китайского метеозонда, который, по версии американской стороны, несет шпионское оборудование. Высотный аэростат над территорией США сопровождали два истребителя F-22 и борт-заправщик. Действующий глава Пентагона Ллойд Остин и президент Джо Байден заявили, что «дирижабль-шпион» нельзя сбивать, поскольку его осколки будут представлять угрозу для населения пустынных штатов Монтана и Канзас.
В ответ экс-президент Дональд Трамп потребовал немедленно сбить этот объект. В социальных сетях распространялись различные слухи — некоторые утверждали, что аэростат, под которым подвешено некое оборудование, ВВС США не сбивают, поскольку не в состоянии это сделать; другие выдвинули версию, что власти Китая «в этот зонд доверху залили нового коронавируса», и если его сбить, начнется новая эпидемия.
Зонд между тем пролетел в непосредственной близости над базой стратегических бомбардировщиков в штате Миссури, и к настоящему моменту уже покинул воздушное пространство США и достиг территории Венесуэлы.