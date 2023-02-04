Депутаты парламента Ливии намерены выяснить причину долгого переезда кабмина Башаги в Триполи

Бенгази, 4 февраля. Члены Палаты представителей Ливии опубликовали заявление с требованием провести в парламенте специальные слушания по делу главы Правительства национальной стабильности (ПНСт) Фатхи Башаги.
В совместном документе 65 депутатов потребовали разъяснения причин, по которым произошла задержка с официальным назначением ПНСт в столице страны Триполи. Они направили письмо в Президиум Палаты представителей с просьбой определить дату проведения публичных слушаний с привлечением Фатхи Башаги. Премьер, считают депутаты, должен объяснить, почему его кабмин не приступил к выполнению своих обязанностей в Триполи.
Кроме того, депутаты призвали к комплексным перестановкам в ПНСт. По их мнению, правительство должно содержать не более 15 портфелей, чтобы не обременять страну дополнительными расходами и одновременно объединить общенациональные принципы всего государства в одном кабмине.
Стоит отметить, что это первая за все время публичная критика ПНСт со стороны парламентариев. Кабинет министров Фатхи Башаги, несмотря на попытки, не смог вступить в Триполи и свергнуть параллельное утратившее легитимность Правительство национального единства (ПНЕ) во главе с Абд аль-Хамидом Дбейбой.
Срок полномочий последнего завершился еще в конце 2021 года одновременно с провалившимися общенациональными выборами. В начале 2022-го парламент назначил новым премьером Фатхи Башагу, который вскоре сформировал очередное правительство. Однако Дбейба отказался передавать власть, выразив готовность с оружием в руках отстаивать свои позиции. Разногласия привели в августе 2022 года к вооруженным столкновениям в Ливийской столице, которые, однако, не помогли ПНСт закрепиться в Триполи.