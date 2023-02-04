Депутаты парламента Ливии намерены выяснить причину долгого переезда кабмина Башаги в Триполи

Срок полномочий последнего завершился еще в конце 2021 года одновременно с провалившимися общенациональными выборами. В начале 2022-го парламент назначил новым премьером Фатхи Башагу, который вскоре сформировал очередное правительство. Однако Дбейба отказался передавать власть, выразив готовность с оружием в руках отстаивать свои позиции. Разногласия привели в августе 2022 года к вооруженным столкновениям в Ливийской столице, которые, однако, не помогли ПНСт закрепиться в Триполи.