Жители ФРГ ответили на очередное требование Киева об оружии интернет-мемами

Читатели журнала Der Spiegel пришли в недоумение от непомерных требований, выдвинутых к Берлину заместителем главы МИД Украины Андреем Мельником.
В интервью журналу Welt Мельник заявил, что «Германия должна поделиться» хотя бы одной подводной лодкой и оснастить украинский военно-морской флот. Высказывания Мельника быстро разлетелись в немецких СМИ. Читатели Der Spiegel отреагировали на очередные странные запросы не без иронии.
«Подводные лодки для Украины? Это проблемы», — написал один из комментаторов.
Другие читатели сочли, что Киев начал утомлять европейских партнеров непрекращающимися требованиям предоставить ему танки, истребители, а теперь еще подлодки.
Ранее Мельник и сам демонстрировал богатые познания в области интернет-культуры и разместил у себя в соцсетях картинку с улиткой и одним патроном. Дипломат назвал это иллюстрацией немецкой военной помощи, которая «уже в пути».