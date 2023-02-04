Американист Дробницкий объяснил, что вызвало в США истерию вокруг китайского метеозонда

Готовность американской армии к скорой войне с Китаем, о которой заявляли в Пентагоне, разбилась о суровую реальность. Как оказалось, военно-воздушные силы США не прошли проверку своих боевых возможностей, столкнувшись с непреодолимым препятствием в виде китайского разведывательного зонда, вторгшегося в воздушное пространство Соединенных Штатов.
Речь идет о высотном аэростате, который залетел в небо США и пролетел над территорией нескольких штатов, включая Монтану и Канзас. Особой деликатности ситуации придает тот факт, что маршрут полета воздушного шара пролегал над американскими ядерными объектами, включая базу стратегических бомбардировщиков Мальмстрем и позиции межконтинентальных ракет шахтного базирования.
В воздух была поднята пара истребителей F-22, однако сбить аэростат-шпион они не смогли. После этого администрация Байдена включила режим «контроля ущерба», заявив, что объект «не представляет угрозы», но в случае уничтожения может привести к разрушениям на земле.
Такое заявление вызвало резкую реакцию со стороны политических противников президента Байдена. Республиканцы потребовали от Белого дома решительных действий для пресечения разведывательной активности Китая над территорией США.
«Сбейте воздушный шар», — потребовал в своем аккаунте в социальной сети TruthSocial экс-президент Дональд Трамп.
Лидера республиканцев поддержали его соратники по партии. Экс-губернатор Южной Каролины и бывший постпред США в ООН Никки Хейли призвала Белый дом не только сбить шар, но и ответить Пекину на его запуск на дипломатическом уровне, отменив визит госсекретаря Энтони Блинкена в Поднебесную.
«Сбейте воздушный шар. Отмените поездку Блинкена. Привлеките Китай к ответственности. Байден позволяет Китаю вытирать о нас ноги. Пришло время снова сделать Америку сильной», — написала она в социальной сети.
Хейли поддержал конгрессмен от Монтаны Грег Джанфорте, который заявил, что Китай лишь подтвердил, что является угрозой для национальной безопасности Соединенных Штатов.
«От воздушного шара-шпиона до Коммунистической партии Китая, шпионящей за американцами через TikTok, компаний, связанных с КПК, покупающих американские сельскохозяйственные угодья, — я глубоко обеспокоен постоянным потоком тревожных событий для нашей национальной безопасности», — заявил он.
Внезапно китайский зонд — а особенно неспособность ВВС США сбить его — превратился в главную тему американской внутренней политики. Республиканцы напирают на неспособность действующей администрации воспрепятствовать шпионажу, который Пекин осуществляет над стратегическими объектами страны. Демократы пытаются оправдаться, заявляя, что никакой угрозы зонд не несет, а американское общество испытывает фрустрацию из-за отсутствия у «сильнейшей армии мира» средств борьбы с китайскими надувными шарами. И все это происходит на фоне постепенного ухудшения отношений с Пекином.
Как отметил американист Дмитрий Дробницкий, реакция, которая возникла в США на полет китайского шара, и последствия, к которым данная ситуация привела, говорит не столько о росте антикитайской истерии, сколько о разбалансировке внутренней и внешней политики вашингтонской администрации.
«Если бы очень хотели замять — наверное, попытались бы замять данную ситуацию. Но на фоне внутренних разборок сделать это уже не удается. Поэтому ситуация связана с международными отношениями, поскольку деэскалация между США и Китаем, несмотря на стремление к ней, не удается. С другой стороны, можно было бы попытаться сманеврировать, но в ситуации обострившейся внутренней борьбы это невозможно.
На фоне всего этого дела Блинкен уже отменил визит в Китай, который был оговорен. Хотя, честно сказать, я не знаю, о чем он смог бы там договориться. Просто потому, что у Блинкена невероятный дар портить отношения с китайцами. Все переговоры, которые он вел с Пекином, оканчивались скандалом», — отметил эксперт.
По мнению политолога, неспособность американского политического класса сгладить углы даже в чрезвычайно важных для самих США вопросах в значительной мере способствует сокращению влияния этой страны в мире.
«Это вообще свойство нынешнего Вашингтона. Вот так управляется внешняя политика — очень хаотично, очень разнонаправленно ввиду внутренней борьбы кланов. И любая ситуация — даже не опасная, а просто неожиданная — приводит к тому, что срываются давно запланированные действия. И в данном смысле это портрет современных США в плане внешней политики. Дисфункциональность начинает играть важную роль. При Обаме всю эту историю очень быстро урегулировали бы, и поехал бы Джон Керри совершенно спокойно в Пекин. Сейчас любой внешний раздражитель приводит к ухудшению отношений Соединенных Штатов с кем бы то ни было. И это проявляется даже в отношениях со старыми союзниками Вашингтона.
Если задуматься, то ситуация довольно смешная: прилетел воздушный шар, и все испугались. Это показывает, что иногда неожиданные, перпендикулярные ходы могут оказаться крайне неприятными, что стоит взять "на карандаш". С другой стороны, из-за воздушного шара СМИ уже три дня сходят с ума, Блинкен не едет в Китай, визит в который для администрации Байдена был важен», — указывает Дробницкий.
При этом неспособность Соединенных Штатов защитить собственное воздушное пространство от вторжения достаточно примитивного летательного аппарата показывает, насколько уязвимыми являются технологические державы перед лицом неожиданных угроз. И в современном мире это необходимо учитывать и использовать.
«Меня в данной ситуации умиляет, что к воздушному шарику можно было бы прикрепить и ядерный фугас. И пока Илон Маск запускает сотни спутников, здесь воздушный шарик, который не могут сбить. В современном мире существует множество неожиданных угроз, которые ставят в тупик высокотехнологичные страны. Это фактор. И это говорит о том, что некоторые вещи в современном мире действительно представляют из себя угрозу, и таких вещей будет становиться все больше. И это подсказка всем тем, кто хочет этим пользоваться», — резюмировал американист.