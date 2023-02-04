Американист Дробницкий объяснил, что вызвало в США истерию вокруг китайского метеозонда

Внезапно китайский зонд — а особенно неспособность ВВС США сбить его — превратился в главную тему американской внутренней политики. Республиканцы напирают на неспособность действующей администрации воспрепятствовать шпионажу, который Пекин осуществляет над стратегическими объектами страны. Демократы пытаются оправдаться, заявляя, что никакой угрозы зонд не несет, а американское общество испытывает фрустрацию из-за отсутствия у «сильнейшей армии мира» средств борьбы с китайскими надувными шарами. И все это происходит на фоне постепенного ухудшения отношений с Пекином.