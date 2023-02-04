Младший брат Чулпан Хаматовой строит карьеру в России

Хаматов младше своей сестры на десять лет и пока она пытается укрепиться в Латвии, молодой артист покоряет актерский олимп родины. 38-летний мужчина играет в театре «Современник», где раньше работала его близкая родственница, сообщает Telegram-канал «НеМалахов».