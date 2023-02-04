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Младший брат Чулпан Хаматовой строит карьеру в России

Шоу-бизнес
Младший брат Чулпан Хаматовой строит карьеру в России

Младший брат сбежавшей из страны актрисы Чулпан Хаматовой, актер театра и кино Шамиль Хаматов строит актерскую карьеру в России. Он снялся в сериале «Комплекс бога».

Хаматов младше своей сестры на десять лет и пока она пытается укрепиться в Латвии, молодой артист покоряет актерский олимп родины. 38-летний мужчина играет в театре «Современник», где раньше работала его близкая родственница, сообщает Telegram-канал «НеМалахов».

В сериале «Комплекс бога» актер сыграл известного пианиста, у которого похитили дочь. Поклонники интересуются, как себя чувствует Хаматова на чужбине. Певица Наталья Сенчукова уверена, что актриса плачет в подушку каждую ночь.
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