Младший брат Чулпан Хаматовой строит карьеру в России

Младший брат сбежавшей из страны актрисы Чулпан Хаматовой, актер театра и кино Шамиль Хаматов строит актерскую карьеру в России. Он снялся в сериале «Комплекс бога».
Хаматов младше своей сестры на десять лет и пока она пытается укрепиться в Латвии, молодой артист покоряет актерский олимп родины. 38-летний мужчина играет в театре «Современник», где раньше работала его близкая родственница, сообщает Telegram-канал «НеМалахов».
В сериале «Комплекс бога» актер сыграл известного пианиста, у которого похитили дочь. Поклонники интересуются, как себя чувствует Хаматова на чужбине. Певица Наталья Сенчукова уверена, что актриса плачет в подушку каждую ночь.