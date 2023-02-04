Эксперт Хатими: потолок стоимости нефти из РФ ускорит потерю Западом контроля над рынками

Ограничение стоимости российской нефти и нефтепродуктов может привести к тому, что страны Запада потеряют контроль над глобальными рынками. Такое предположение высказала в беседе с ТАСС независимый бельгийский эксперт Таниа Хатими.
Она отметила, что в краткосрочной перспективе политика Запада способна нанести урон российскому импорту сырья. Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе инициаторы санкций окажутся в проигрыше. Такие меры стимулируют создание независимой от США и Евросоюза сети нефтеперевозок.
Иными словами, произойдет дробление глобальных энергетических рынков, предупредила Хатими.