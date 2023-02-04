Эксперт Хатими: потолок стоимости нефти из РФ ускорит потерю Западом контроля над рынками

Она отметила, что в краткосрочной перспективе политика Запада способна нанести урон российскому импорту сырья. Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе инициаторы санкций окажутся в проигрыше. Такие меры стимулируют создание независимой от США и Евросоюза сети нефтеперевозок.