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Эксперт Хатими: потолок стоимости нефти из РФ ускорит потерю Западом контроля над рынками

Экономика
Эксперт Хатими: потолок стоимости нефти из РФ ускорит потерю Западом контроля над рынками

Ограничение стоимости российской нефти и нефтепродуктов может привести к тому, что страны Запада потеряют контроль над глобальными рынками. Такое предположение высказала в беседе с ТАСС независимый бельгийский эксперт Таниа Хатими.

Она отметила, что в краткосрочной перспективе политика Запада способна нанести урон российскому импорту сырья. Однако в среднесрочной и долгосрочной перспективе инициаторы санкций окажутся в проигрыше. Такие меры стимулируют создание независимой от США и Евросоюза сети нефтеперевозок.

Иными словами, произойдет дробление глобальных энергетических рынков, предупредила Хатими.
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