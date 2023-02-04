Депутат Европарламента от Эстонии призвала допустить сборную России на ОИ-2024

Яна Тоом считает, что МОК должен допустить российских спортсменов к участию в следующей Олимпиаде, которая пройдет в Париже летом 2024 года. Об этом депутат Европарламента от Эстонии рассказала в интервью изданию Postimees. Тоом поддержала позицию своих соотечественников, которые выступают против недопуска россиян на ОИ-2024.