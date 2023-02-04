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Депутат Европарламента от Эстонии призвала допустить сборную России на ОИ-2024

Спорт
Депутат Европарламента от Эстонии призвала допустить сборную России на ОИ-2024

Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом считает, что российские спортсмены должны выступить на 33-й летней Олимпиаде.

Яна Тоом считает, что МОК должен допустить российских спортсменов к участию в следующей Олимпиаде, которая пройдет в Париже летом 2024 года. Об этом депутат Европарламента от Эстонии рассказала в интервью изданию Postimees. Тоом поддержала позицию своих соотечественников, которые выступают против недопуска россиян на ОИ-2024.

«Когда я читаю, что говорят по этому поводу наши спортсмены — Кайя Канепи, Ирина Эмбрих и другие я прислушиваюсь к их мнению. Этот принцип коллективной ответственности также остается для меня непонятным», — подчеркнула она.

Ранее в МОК допустили возможность участия россиян и белорусов в парижской Олимпиаде в нейтральном статусе.
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