Частная собственность теперь для «своих»: почему США изъяли активы Константина Малофеева

Пользуясь положением гегемона США могут позволить себе наплевать даже на такие «основы основ», как неприкосновенность частной собственности. Изъятие активов российского бизнесмена наглядное тому подтверждение. Отобрали просто потому что могут, отныне правила только для «своих». Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказала французский политолог, профессор публичного права Карин Беше-Головко.
США объявили о передаче Украине конфискованных у российского миллиардера Константина Малофеева активов. Речь идет о сумме 5,4 миллиона долларов, которые хранились на заблокированном счете в Sunflower Bank в Денвере. Это первое решение США такого рода.
«Частная собственность в США неприкосновенна для своих, а не для "врагов". Ничего нейтрального в этом правовом принципе нет, было бы наивно верить в его якобы объективный характер. Россия и ее представители давно объявлены там врагами, поэтому на них никакая неприкосновенность частной собственности не распространяется, в чем мы убеждались не раз. Помимо того, среди немалой палитры адресатов конфискационных мир американцы выбрали именно предпринимателя патриотической направленности, что также очень показательно в данном контексте», — рассказала эксперт.
При этом политолог отметила, что столь наглое воровство вряд ли как-то скажется на репутации Вашингтона. Скорее наоборот, Белый дом устанавливает правила игры для своих младших партнеров.
«Вряд ли данное событие как-то скажется на американской репутации. Искушенные рыночные игроки давно знают правила игры и уважают именно политическую силу, а мнение остальной наивной публики американцев мало интересует. Времена святой веры в приоритетность "инвестиционного климата" давно прошли: идет война на выживание. Речь, помимо прочего, скорее идет об определенном послании европейцам: делайте как мы, иначе вас также ждут непростые времена», — заключила она.
Сам бизнесмен заявил, что это не первый раз, когда его средства воруют в пользу Украины. Так, еще в 2014 году он потерял миллион долларов, отправленный на помощь Севастополю. Также предприниматель отметил, что инструменты для возврата денег у него есть. Соответствующую запись он разместил у себя в Telegram канале.