Частная собственность теперь для «своих»: почему США изъяли активы Константина Малофеева

Сам бизнесмен заявил, что это не первый раз, когда его средства воруют в пользу Украины. Так, еще в 2014 году он потерял миллион долларов, отправленный на помощь Севастополю. Также предприниматель отметил, что инструменты для возврата денег у него есть. Соответствующую запись он разместил у себя в Telegram канале.