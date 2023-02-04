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Глава «Укрэнерго» заявил, что восстановить энергооборудование в Одессе невозможно

Общество
Глава «Укрэнерго» заявил, что восстановить энергооборудование в Одессе невозможно

Поврежденное энергооборудование в Одесской области не подлежит восстановлению, заявил глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Ремонтные бригады работают над восстановлением только одного энергообъекта, так как остальные полностью повреждены. Кудрицкий отметил, что отопление, горячая и холодная вода поступает в жилые дома в штатном режиме.

«Мы потеряли много оборудования, особенно трансформаторное. Оборудование мы восстанавливали несколько раз, но, к сожалению, его физический ресурс подошел к концу», — заявил глава «Укрэнерго».

Почти 500 тысяч абонентов ранее остались без света в Одесской области и продолжают находиться в темноте. Причиной стал крупный пожар на местной подстанции.
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