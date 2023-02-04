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Певица Ирина Аллегрова отменила сольные концерты из-за СВО

Шоу-бизнес
Певица Ирина Аллегрова отменила сольные концерты из-за СВО

Народная артистка России Ирина Аллегрова приняла решение отменить большие сольные концерты из-за СВО. Певица считает неуместным выступать, пока страна находится в таком положении.

Аллегрова по-прежнему остается со своим народом, она участвует в важных концертах, но решила отменить собственные вступления. Певица официально обратилась к поклонникам в социальных сетях и объяснила, что считает недопустимым проведение развлекательных мероприятий в такое время.

«Буду очень рада встрече со всеми вами в будущем, но, повторюсь, в настоящее время и в данных обстоятельствах считаю неуместным проводить сольные концерты», — заявила Аллегрова.

При этом артистка не прекращает творческую деятельность. Она пишет песни о спецоперации и посвящает композиции бойцам, их матерям и Родине. Поклонники поддерживают Аллегрову и называют ее настоящей патриоткой России.
аллегрова певица СВО
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