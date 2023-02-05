«Зона заседания». Почему Совбез ООН не волнует судьба жителей Донбасса?

В новом выпуске проекта Федерального агентства новостей «Зона» ведущий Руслан Китайгородский побеседовал с Энрике Рефойо. 20 января испанский журналист выступил на неформальном заседании Совбеза ООН. О том, какие неутешительные выводы Рефойо сделал по итогам собрания, а также о релевантных аспектах отношений Европы и США он рассказал в эксклюзивном интервью ФАН.
По словам журналиста, ожидать от европейцев реального понимания ситуации в Донбассе — бессмысленно. В первую очередь их волнуют проблемы и интересы собственных стран. Поэтому и украинцам не стоит заблуждаться — те, кто сейчас громогласно осуждает Россию и отправляет в Незалежную вооружение, делают это не из искреннего сопереживания. Стремление разделить сильные государства, «угрожающие» возникновением многополярного миропорядка, является одной из главных причин действий глобалистов.
Сам Энрике знаком с проблемами Донбасса не понаслышке — журналист впервые побывал там в 2017 году, и регулярно возвращается в составе гуманитарных миссий, невзирая на опасность для собственной жизни.
Где для Запада проходит граница между демократией и сепаратизмом, почему СВО была необходима, и зачем европейские страны продолжают слепо следовать за США? Об этом и многом другом Энрике Рефойо рассказал в новом выпуске передачи «Зона».