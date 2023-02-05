«Зона заседания». Почему Совбез ООН не волнует судьба жителей Донбасса?

По словам журналиста, ожидать от европейцев реального понимания ситуации в Донбассе — бессмысленно. В первую очередь их волнуют проблемы и интересы собственных стран. Поэтому и украинцам не стоит заблуждаться — те, кто сейчас громогласно осуждает Россию и отправляет в Незалежную вооружение, делают это не из искреннего сопереживания. Стремление разделить сильные государства, «угрожающие» возникновением многополярного миропорядка, является одной из главных причин действий глобалистов.