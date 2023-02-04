Кого обогнал «Чебурашка»: Топ-10 самых кассовых фильмов в России

Недавно вышедший на российские экраны семейный фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко стал самым кассовым в истории российского кинематографа. Ленту посмотрели почти 17 млн граждан, а заработал фильм почти 6 миллиардов рублей. Какие картины смог обогнать по кассовым сборам и числу зрителей «Чебурашка», разбирался ФАН.
10-ое место. «Зверополис» (2016)
Мультфильм «Зверополис» производства The Walt Disney Company рассказывает о предприимчивой зайчихе, которая пытается построить карьеру полицейского в зверином городе.
В России посмотрели картину почти 8,5 миллиона зрителей. Кассовые сборы составили 2 миллиарда рублей.
В 2017 году «Зверополис» получил сразу несколько кинопремий, как «Лучший анимационный фильм»: Оскар и Золотой глобус.
9-ое место. «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (2017)
Продолжение серии приключенческих фильмов о пирате Джеке Воробье в исполнении неподражаемого Джонни Деппа пришлось по душе российскому зрителю. Картину «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» режиссеров Хоакима Роннинга и Эспена Сандберга посмотрели более 8 миллионов россиян. А заработал фильм более 2 миллиардов рублей.
В 2018 году фильм был номинирован на премию «Золотая малина» сразу в нескольких номинациях: «Худшая мужская роль», «Худшая мужская роль второго плана», «Худший экранный ансамбль», но ни в одной из них не выиграл. В любом случае это не помешало ленте войти в десятку самых кассовых и посещаемых в России.
Ранее сообщалось, что звезда «Отряда самоубийц», актриса Марго Робби может заменить Джонни Деппа в новых «Пиратах Карибского моря».
8-ое место. «Последний богатырь: Посланник тьмы» (2021)
Комедийный приключенческий фильм «Последний богатырь: Посланник тьмы» режиссера Дмитрия Дьяченко посетили более 7 миллионов человек. Картину посмотрели более 2 миллионов зрителей.
Фильм производства компании «Уолт Дисней Компани СНГ» и российской киностудии Yellow, Black and White — заключительная часть трилогии «Последний богатырь» и продолжение второй части «Последний богатырь: Корень зла».
7-ое место. «Т-34» (2018)
Премьера российского военно-приключенческого боевика «Т-34» режиссера Алексея Сидорова состоялась в кинотеатрах России 1 января 2019 года. В мировой прокат лента вышла 11 января. Телевизионная премьера состоялась в День победы, 9 мая 2019 года.
Боевик рассказывает о курсанте Николае Ивушкине, который был вынужден вступить в неравное противостояние с немецкой танковой ротой, командуя одним уцелевшим танком. Ленту посмотрели почти 9 миллионов граждан, кассовые сборы составили 2,2 млрд рублей.
Фильм Сидорова был приставлен к награде «Золотой орел» в 13 номинациях, в трех из которых лента одержала победу: «Лучшая режиссерская работа», «Лучший сценарий», «Лучшие визуальные эффекты».
6-ое место. «Мстители. Финал» (2019)
Заключительная часть супергеройской франшизы, где всем известные герои Железный человек, Тор и другие пытаются переиграть злодея Таноса.
Фильм студии Marvel Studios, основанный на комиксах Marvel и, рассказывающий о приключениях команды супергероев в России посмотрели 8,7 миллиона зрителей. Лента собрала 2,5 миллиарда рублей.
К созданию «Мстителей. Финал» приложили руку режиссеры Энтони Дж. Руссо и Джозеф Винсент Руссо. В 2019 году лента была отмечена премией канала MTV и премией Сатурн.
5-ое место. «Король Лев» (2019)
Фотореалистичный компьютерно-анимационный ремейк одноименного рисованного мультфильма 1994 года «Король Лев» был создан под руководством режиссера Джона Фавро.
В России фотореалистичную картину посмотрели почти 11 миллионов зрителей. Общие сборы в РФ составили 2,6 миллиарда рублей.
Стоит отметить, что «Короля Льва» российская аудитория восприняла с большим воодушевлением, чем зарубежная. Лента получила награду «Золотой орел» в номинации «Лучший зарубежный фильм в российском прокате».
4-ое место. «Движение вверх» (2017)
Картина режиссера Антона Мегердичева «Движение вверх» рассказывает о победе сборной СССР по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Тогда впервые за 36 лет была повержена «непобедимая» команда США.
В России фильм посмотрели 12 миллионов зрителей, кассовые сборы составили почти 3 миллиарда рублей.
Картина выиграла в шести номинациях кинопремии «Золотой орел».
3-е место. «Человек-паук: Нет пути домой» (2021)
Еще одна супергеройская картина, созданная по комиксам «Марвел», пришлась по душе российскому зрителю. Фильм посмотрели 8,9 миллиона зрителей, однако собрать картина смогла 3 миллиарда рублей.
«Человек-паук: Нет пути домой» режиссера Джона Уоттса — заключительный фильм трилогии из серии «Возвращение домой».
Картина получила ряд наград и премий от престижных киносообществ, в том числе Золотой Томат, Общество специалистов по визуальным эффектам, MTV Movie & TV Awards.
2-е место. «Холоп» (2019)
Комедия режиссера Клима Шепенко «Холоп» знакомит зрителя с московским мажором Григорием, отец которого решает прибегнуть к шоковой терапии для исправления избалованного сыночка.
Фильм «Чебурашка» отобрал звание самого кассового отечественного проекта у комедии «Холоп».
Картину смогли оценить 11,6 миллиона российских зрителей. В прокате лента собрала 3,1 миллиарда рублей.
1-ое место. «Аватар» (2009)
Фильм «Чебурашка» смог обогнать по числу зрителей и кассовым сборам в России даже ленту режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар». Последний собрал 13,4 миллиона зрителей и 3,5 миллиарда рублей. В сравнении с «Чебурашкой» — 19 миллионов зрителей и 5,8 миллиарда рублей.
Стоит отметить, что во всемирном прокате первая часть картины о жителях планеты Пандора до сих пор является самой кассовой с оборотом в 2,9 триллиона долларов.
В чем секрет грандиозного успеха нового отечественного кинохита — «Чебурашка»? Стоит ли за этим фурором нечто большее, чем только рекордные кассовые сборы? Ранее своим мнением по этим и другим вопросам поделился маркетолог Николай Григорьев.