Кого обогнал «Чебурашка»: Топ-10 самых кассовых фильмов в России

В 2018 году фильм был номинирован на премию «Золотая малина» сразу в нескольких номинациях: «Худшая мужская роль», «Худшая мужская роль второго плана», «Худший экранный ансамбль», но ни в одной из них не выиграл. В любом случае это не помешало ленте войти в десятку самых кассовых и посещаемых в России.