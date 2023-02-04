В Киеве назвали Москву законной военной целью украинской армии

Москва является законной военной целью украинской армии и Киев не может гарантировать, что не станет применять по ней поставленное западными странами вооружение. Такое заявление сделал член комитета парламента Украины по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.
По его словам, США и другие страны Североатлантического альянса просили не применять поставленное киевскому режиму вооружение по российской территории, однако это «идея из параллельного мира». Военными целями считаются все города РФ, где хранятся ракеты, добавил он.