Вячеслав Караваев подпишет новый контракт с петербургским «Зенитом»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караев продлит контракт с клубом из Санкт-Петербурга.
«Зенит» предложил Вячеславу Караваеву продлить действующий контракт, срок действия которого истекает летом 2023 года. Соответствующую информацию представили журналисты «РБ Спорт». По данным источника, Караваев может продлить контракт до 2026 года.
В нынешнем сезоне 27-летний фланговый защитник провел за «Зенит» 12 матчей чемпионата России по футболу, в которых забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Караваева в 6 миллионов евро. В составе «Зенита» защитник трижды становился чемпионом России по футболу.