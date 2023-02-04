Вячеслав Караваев подпишет новый контракт с петербургским «Зенитом»

В нынешнем сезоне 27-летний фланговый защитник провел за «Зенит» 12 матчей чемпионата России по футболу, в которых забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Караваева в 6 миллионов евро. В составе «Зенита» защитник трижды становился чемпионом России по футболу.