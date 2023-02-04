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Вячеслав Караваев подпишет новый контракт с петербургским «Зенитом»

Спорт
Вячеслав Караваев подпишет новый контракт с петербургским «Зенитом»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караев продлит контракт с клубом из Санкт-Петербурга.

«Зенит» предложил Вячеславу Караваеву продлить действующий контракт, срок действия которого истекает летом 2023 года. Соответствующую информацию представили журналисты «РБ Спорт». По данным источника, Караваев может продлить контракт до 2026 года.

В нынешнем сезоне 27-летний фланговый защитник провел за «Зенит» 12 матчей чемпионата России по футболу, в которых забил два мяча. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Караваева в 6 миллионов евро. В составе «Зенита» защитник трижды становился чемпионом России по футболу.
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