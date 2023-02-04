Как приготовить роллы своими руками без бамбукового коврика: ФАН собрал советы знатоков

С тех пор, как в российских кафе и ресторанах стали готовить роллы, это блюдо, приписываемое японской кухне, приобрело невиданную популярность. Настолько высокую, что многие давно освоили технологию приготовления деликатеса у себя на кухне. Для кого-то из домашних кулинаров это даже целая культура с разнообразием рецептов и набором специальных инструментов для раскатывания, включая бамбуковую циновку. Но что делать новичкам, решившим сделать роллы своими руками впервые, или опытным профи, которые захотели порадовать компанию, находясь не дома?