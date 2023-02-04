Как приготовить роллы своими руками без бамбукового коврика: ФАН собрал советы знатоков

Как обойтись без важнейшего инструмента для раскатывания роллов — бамбукового коврика? ФАН собрал советы опытных мастеров.
С тех пор, как в российских кафе и ресторанах стали готовить роллы, это блюдо, приписываемое японской кухне, приобрело невиданную популярность. Настолько высокую, что многие давно освоили технологию приготовления деликатеса у себя на кухне. Для кого-то из домашних кулинаров это даже целая культура с разнообразием рецептов и набором специальных инструментов для раскатывания, включая бамбуковую циновку. Но что делать новичкам, решившим сделать роллы своими руками впервые, или опытным профи, которые захотели порадовать компанию, находясь не дома?
— Итак, равноценной заменой может послужить силиконовый коврик, который наверняка имеется у хозяек, часто балующихся выпечкой. Технология раскатывания при помощи такого приспособления ничем не отличается от бамбукового коврика.
— Подойдет также сервировочный коврик из бамбуковых волокон, делятся опытом мастера процесса раскатывания роллов дома.
— На третьем месте следует плотное кухонное полотенце без ворса или из вафельной ткани. Лучше всего подобрать его по размеру листа нори, на который будет уложена начинка, или немного больше. Если полотенце будет меньше, то ролл развалится по краям. Поверхность разложенного на столе полотенца застилают пищевой пленкой, пергаментной бумагой или пищевой фольгой. Вместо них можно воспользоваться целлофановым мешочком.
— Встречаются также советы применить лист простой плотной бумаги, как в детских альбомах. Его тоже следует укрыть пищевой пленкой, фольгой или целлофаном, как в предыдущем совете.
— Не хотите возиться с многослойной конструкцией? Тогда попробуйте то же самое плотное полотенце, смоченное в воде и хорошо отжатое. Расстелив его, можно сразу класть нори и формировать будущий ролл.
Раскатывают вручную, так же, как и с циновкой из бамбука. Сначала слегка приподнимают край нори с начинкой, а затем, прижимая ладонью, закручивают его до противоположного края. Готовый ролл останется лишь аккуратно нарезать.
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