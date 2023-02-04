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Ушла из жизни режиссер советского мюзикла «Тени диско» Лигита Видулея

Общество
Ушла из жизни режиссер советского мюзикла «Тени диско» Лигита Видулея

Советская и латвийская режиссер и сценаристка Лигита Видулея умерла 31 января, сообщили СМИ республики. Ей было 90 лет. Причины смерти не сообщаются.

Лигита Видулея получила диплом в Латвийской консерватории, работала в Управлении по делам искусств министерства культуры Латвийской ССР.

Со второй половины 70-х стала сценаристом и трудилась в студии «Телефильм-Рига». По ее сюжетам сняты музыкальные фильмы: «Фиолетовый орган заката», «Октябрьская оратория», «Тень диско», «Музыка Шекспира» и многие другие. Видулея одержала победу на конкурсе музыкальных фильмов Интервидения в Сопоте. Ей достался приз «Янтарная антенна» за телемюзикл «Грустная история про сестру Керри».
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