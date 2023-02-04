Ушла из жизни режиссер советского мюзикла «Тени диско» Лигита Видулея

Со второй половины 70-х стала сценаристом и трудилась в студии «Телефильм-Рига». По ее сюжетам сняты музыкальные фильмы: «Фиолетовый орган заката», «Октябрьская оратория», «Тень диско», «Музыка Шекспира» и многие другие. Видулея одержала победу на конкурсе музыкальных фильмов Интервидения в Сопоте. Ей достался приз «Янтарная антенна» за телемюзикл «Грустная история про сестру Керри».