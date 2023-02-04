Гражданская жена покойного Олега Яковлева требует компенсировать расходы на услуги ЖКХ

Теперь же гражданская жена Яковлева подала в суд на его друга, ставшего наследником. Женщина считает, что Радов обязан возместить ей ущерб, раз он лишил ее дома, рассказала подруга Куцевол — актриса Татьяна Карматкова. По словам артистки, ее приятельница оплачивала воду, электричество и другие коммунальные услуги, пока жила в квартире певца.