Гражданская жена покойного Олега Яковлева требует компенсировать расходы на услуги ЖКХ

Гражданская жена покойного солиста «Иванушек International» Олега Яковлева Александра Куцевол хочет получить компенсацию за время проживания в его квартире. Она требует возместить расходы на услуги ЖКХ.
После смерти певца развернулась нешуточная борьба за его наследство. На имущество Яковлева претендовали Куцевол, племянница Татьяна Яковлева и университетский друг Роман Радов. Последнего артист указал в завещании.
Гражданская жена солиста «Иванушек» пыталась доказать, что их отношения были оформлены официально. Она уверяла, что они зарегистрировали брак в Сербии. Кроме того, Куцевол требовала признать, что Яковлев будто бы был невменяем, когда составлял завещание.
Однако суд встал на сторону законных наследников и обязал гражданскую жену певца выехать из его квартиры на Дербеневской набережной. По словам племянницы солиста «Иванушек International», Куцевол освободила помещение, но вывезла всю мебель, технику и даже мелочи типа ершика и лейки.
Теперь же гражданская жена Яковлева подала в суд на его друга, ставшего наследником. Женщина считает, что Радов обязан возместить ей ущерб, раз он лишил ее дома, рассказала подруга Куцевол — актриса Татьяна Карматкова. По словам артистки, ее приятельница оплачивала воду, электричество и другие коммунальные услуги, пока жила в квартире певца.
«Радов должен вернуть ей эти деньги за все время ее проживания. Это около 200 тысяч рублей. И я считаю, это справедливо», — цитирует Карматкову «МК».
Актриса утверждает, что ее подруга очень любила солиста «Иванушек» и отдала ему всю себя. Куцевол должна получить компенсацию за то, что после такого ее выгнали на улицу, уверена Карматкова.
Напомним, Олег Яковлев скончался 29 июня 2017 года. Он умер в больнице от остановки сердца. Незадолго до смерти певца госпитализировали с двусторонней пневмонией, вызванной циррозом печени.