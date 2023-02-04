В России оценили введенные Западом ценовые лимиты на нефтепродукты

Евросоюз ввел новый этап санкционных ограничений, касающийся нефтепродуктов российского происхождения. Лимит стоимости утвержден на уровне 100 долларов за баррель для дизеля и 45 долларов для мазута, сообщает «КП».
Принцип действия потолка цен заключается в том, что Россия сохраняет право поставлять экспортные товары на рынок, однако страховые и транспортные компании могут брать соответствующие заказы только при условии, что товар был куплен по цене ниже установленного предела.
Этим меры ЕС повторяют уже действующее решение о потолке цен на нефть. Ответом России стал полный запрет на продажу сырья государствам, поддерживающим политику ограничений.