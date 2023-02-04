Медведев высказался о стремлении киевского режима захватить Крым

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал стремление украинских властей захватить Крым, предупредив Киев о возможных последствиях данного шага.
«Крым — это Россия, нападение на Крым — нападение на Россию и эскалация конфликта. Украинская банда наркоманов должна понимать, что за такие атаки неизбежно возмездие с любыми видами вооружений», — заявил Медведев.
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев подчеркнул, что российская сторона готова применить любые виды оружия в случае возникновения потенциальной угрозы безопасности страны.