Кассовые сборы «Чебурашки» превысили 6 млрд рублей

Кассовые сборы семейной комедии «Чебурашка» превысили 6 млрд рублей в российском прокате. Историю про зверька из апельсиновой страны посмотрели более 19,5 млн человек.
Об этом свидетельствуют данные ЕАИС. Только в первых числах февраля в кинотеатр на «Чебурашку» пришли 737 810 человек. Фильм выходит на больших экранах только два месяца. Гендиректор прокатной компании «Централ партнершип» Вадим Верещагин заявил, что будет показывать ленту до последнего зрителя.
В Кисловодске тем временем решили увековечить память о забавном герое, которого знает вся Россия. Чебурашке поставят памятник на улице Карла Маркса, где снималась одна из самых трогательных сцен фильма, сообщает портал «360».