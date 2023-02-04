Кассовые сборы «Чебурашки» превысили 6 млрд рублей

Об этом свидетельствуют данные ЕАИС. Только в первых числах февраля в кинотеатр на «Чебурашку» пришли 737 810 человек. Фильм выходит на больших экранах только два месяца. Гендиректор прокатной компании «Централ партнершип» Вадим Верещагин заявил, что будет показывать ленту до последнего зрителя.