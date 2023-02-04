Глава МИД Турции Чавушоглу сообщил о «минах», которые встречаются Швеции на пути в НАТО

Терроризм мешает Швеции стать частью НАТО. Так считает глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Дипломат сообщил о «минах», которые встречаются Швеции на пути в НАТО. При этом официальный Стокгольм может их обходить, считает Чавушоглу.
«Террористические организации закладывают мины, особенно на пути Швеции к членству в НАТО. Швеция специально наступает на эти мины», — говорится в комментарии турецкого министра.
Чавушоглу напомнил, что Швеция должна выполнить свои обязанности для вступления в Альянс. Только в таком случае Турция рассмотрит стремление Стокгольма в военный блок.
Анкара требует у шведских властей выдать лиц, которые принадлежат к признанным в республике террористическим организациям.