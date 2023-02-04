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Береговая охрана США спасла жизнь моряку после опрокидывания яхты в шторм

Происшествия
Береговая охрана США спасла жизнь моряку после опрокидывания яхты в шторм

Моряк едва не погиб во время шторма в США. Береговая охрана пришла ему на помощь, когда яхта перевернулась из-за огромной волны, сообщает Sky News.

Инцидент произошел в устье реки Колумбия между штатами Орегон и Вашингтон. Гигантская волна накрыла плавсредство, а владелец судна оказался в воде. Находившиеся неподалеку спасатели стали очевидцами происшествия и быстро среагировали.

Один из сотрудников экстренных служб вытащил мужчину из бушующего моря и доставил на близлежащую базу береговой охраны. Потерпевший получил лишь легкое переохлаждение. В настоящее время его жизнь вне опасности.
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