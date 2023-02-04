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Мужчина получил перелом ребер и позвоночника при катании на тюбинге в Каменске-Уральском

Происшествия
Мужчина получил перелом ребер и позвоночника при катании на тюбинге в Каменске-Уральском

Катание на тюбинге закончилось серьезными травмами для мужчины в Каменске-Уральском. Свидетелями стали несколько человек, включая ребенка.

Мужчина решил скатиться с горки недалеко от базы отдыха. Тюбинг набрал скорость и стал неуправляемым. Мужчина врезался в березу и потерял сознание. Пострадавшему потом диагностировали переломы позвоночника и четырех ребер.

В городе Шелехов тяжелые травмы при катании на тюбинге получила девятилетняя девочка. Врачи в течение двух дней боролись за ее жизнь. Ребенок выжил.
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