Мужчина получил перелом ребер и позвоночника при катании на тюбинге в Каменске-Уральском

Катание на тюбинге закончилось серьезными травмами для мужчины в Каменске-Уральском. Свидетелями стали несколько человек, включая ребенка.
Мужчина решил скатиться с горки недалеко от базы отдыха. Тюбинг набрал скорость и стал неуправляемым. Мужчина врезался в березу и потерял сознание. Пострадавшему потом диагностировали переломы позвоночника и четырех ребер.
В городе Шелехов тяжелые травмы при катании на тюбинге получила девятилетняя девочка. Врачи в течение двух дней боролись за ее жизнь. Ребенок выжил.