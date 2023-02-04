Экс-госсекретарь США Помпео: администрация Трампа умела «сдерживать» Путина

Восприятие рисков на мировой арене изменилось при президенте США Джо Байдене. Это заметил бывший американский госсекретарь Майк Помпео.
Дипломат рассказал о преимуществах администрации бывшего лидера США Дональда Трампа. Экс-госсекретарь утверждает, что политик умел «сдерживать» президента России Владимира Путина.
«Мы знаем, как сдерживать наших противников. Честно говоря, администрация Трампа сделала это», — говорится в комментарии Помпео.
Ранее Трамп отметил, что при его управлении Соединенными Штатами конфликт между Россией и Украиной не обострился бы. Более того, бывший американский лидер готов «вернуть мир через силу» в случае переизбрания на пост главы государства.