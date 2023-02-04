Нутрициолог Гончар назвала полезные сладости, которые не навредят фигуре

Несколько полезных сладостей, которые можно позволить себе без вреда для фигуры, перечислила нутрициолог Ната Гончар.
Калорийный десерт не отложится на талии и боках, если съесть его после интенсивной тренировки. Сладости являются источником простых углеводов, которые дадут прилив сил после физических нагрузок, отметила специалист.
Важно помнить о мере и не съедать целую плитку шоколада после тренировки. Также следует внимательно читать состав продуктов и обращать внимание на блюда из натуральных ингредиентов и с минимальным количеством сахара, рекомендовала Гончар.
Самыми полезными сладостями признаны яблочная пастила, финики и сухофрукты. Также те, кто следит за фигурой, могут позволить себе шоколад с порошком их кэроба, зефир и цукаты.