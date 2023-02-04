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Нутрициолог Гончар назвала полезные сладости, которые не навредят фигуре

Общество
Нутрициолог Гончар назвала полезные сладости, которые не навредят фигуре

Несколько полезных сладостей, которые можно позволить себе без вреда для фигуры, перечислила нутрициолог Ната Гончар.

Калорийный десерт не отложится на талии и боках, если съесть его после интенсивной тренировки. Сладости являются источником простых углеводов, которые дадут прилив сил после физических нагрузок, отметила специалист.

Важно помнить о мере и не съедать целую плитку шоколада после тренировки. Также следует внимательно читать состав продуктов и обращать внимание на блюда из натуральных ингредиентов и с минимальным количеством сахара, рекомендовала Гончар.

Самыми полезными сладостями признаны яблочная пастила, финики и сухофрукты. Также те, кто следит за фигурой, могут позволить себе шоколад с порошком их кэроба, зефир и цукаты.
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