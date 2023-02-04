Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Костомарову могут ампутировать ногу

Спорт
Костомарову могут ампутировать ногу

Прославленному российскому фигуристу Роману Костомарову могут ампутировать ногу.

Врачи могут ампутировать ногу олимпийскому чемпиону Турина в танцах на льду Роману Костомарову из-за значительного ухудшения его состояния в столичной больнице, куда спортсмен был госпитализирован в январе с пневмонией. Об этом информирует Shot.

По данным источника, гангрена именитого фигуриста продолжает прогрессировать. Более того, по результатам обследования у Костомарова выявили наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени. Родственники двукратного чемпиона мира пока не подтверждали информацию о возможной ампутации ноги спортсмена.
роман костомаров ампутация ноги костомаров ампутация фигурное катание
Военкоры ФАН
Лучшие в аду