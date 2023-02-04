Прославленному российскому фигуристу Роману Костомарову могут ампутировать ногу.
Врачи могут ампутировать ногу олимпийскому чемпиону Турина в танцах на льду Роману Костомарову из-за значительного ухудшения его состояния в столичной больнице, куда спортсмен был госпитализирован в январе с пневмонией. Об этом информирует Shot.
По данным источника, гангрена именитого фигуриста продолжает прогрессировать. Более того, по результатам обследования у Костомарова выявили наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени. Родственники двукратного чемпиона мира пока не подтверждали информацию о возможной ампутации ноги спортсмена.