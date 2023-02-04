Интрига сохраняется: германист Камкин об отказе ФРГ от претензий к РФ по «Северным потокам»

Несмотря на формальный отказ Германии от претензий к РФ относительно взрывов на «Северных потоках», главная интрига по-прежнему сохраняется. Пойдут ли немцы дальше в своем расследовании или остановятся. Данное решение полностью будет зависеть от политической воли Берлина. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал ведущий научный сотрудник Центра германских исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин.