Интрига сохраняется: германист Камкин об отказе ФРГ от претензий к РФ по «Северным потокам»

Несмотря на формальный отказ Германии от претензий к РФ относительно взрывов на «Северных потоках», главная интрига по-прежнему сохраняется. Пойдут ли немцы дальше в своем расследовании или остановятся. Данное решение полностью будет зависеть от политической воли Берлина. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал ведущий научный сотрудник Центра германских исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин.
У Берлина нет доказательств причастности РФ к взрывам на «Северных потоках». Об этом сообщил Генпрокурор ФРГ в интервью газете Welt am Sonntag.
«Из этой истории следует, что официально Берлин действительно заявил, что Россия не причастна к этому. Это важный момент, конечно. Но одно дело отбросить одну из версий и другое обозначить причастных. На мой взгляд именно в этом будет заключаться основная интрига. Есть высокая степень вероятности, что к этому причастны англичане и американцы. Но опять же "за руку" их пока что не поймали и железобетонных доказательств нет. Осмелится ли Берлин называть реальных причастных? То есть своих союзников по НАТО. Это большой вопрос. Думаю, что в силу политических причин Берлин на это может и не пойти. И ограничиться тем заявлением, что Россия как бы не участвовала, а кто конкретно это сделал, мы сказать не можем. С большой долей вероятности можно прогнозировать такой вариант развития событий», — рассказал эксперт.
Напомним, что взрывы на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» прогремели в ночь на 26 сентября 2022 года. Эксперты сошлись на мнении, что это была диверсия.