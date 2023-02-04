Спортсмены и любители здорового образа жизни отметили 100-летие московского спорта в Лужниках

Праздник стартовал с массового забега на пятикилометровую дистанцию. В нем приняли участие порядка 1500 человек. Один из них — Сергей Воробьев, преодолел маршрут по набережной Москвы-реки за 21 минуту 30 секунд. Мужчина рассказал корреспонденту ФАН, что приобщился к спорту уже после 30 лет. Новое хобби его быстро затянуло, и он регулярно стал совершать пробежки, поддерживая спортивную форму.