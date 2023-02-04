Спортсмены и любители здорового образа жизни отметили 100-летие московского спорта в Лужниках

Лыжи и биатлон, керлинг, коньки, хоккей и другие активности привлекли активных жителей столицы на площадку комплекса Лужники. Именно здесь прошел «Зимний день московского спорта», приуроченный к его 100-летию.
Это захватывающее мероприятие призвано мотивировать взрослых и детей вести активный образ жизни и популяризировать среди любителей активности русские виды зимнего спорта.
«Мы постарались предоставить все имеющиеся у нас возможности. Керлинг и фигурное катание, хоккей, хоккей с мячом, лыжные гонки. Завтра мы проведем гонку звезд биатлона, будет вариант, когда спортсмен-профессионал выступит со спортсменом-любителем. Это будет захватывающее зрелище, всех приглашаем», — заявил руководитель Департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев.
Праздник стартовал с массового забега на пятикилометровую дистанцию. В нем приняли участие порядка 1500 человек. Один из них — Сергей Воробьев, преодолел маршрут по набережной Москвы-реки за 21 минуту 30 секунд. Мужчина рассказал корреспонденту ФАН, что приобщился к спорту уже после 30 лет. Новое хобби его быстро затянуло, и он регулярно стал совершать пробежки, поддерживая спортивную форму.
«Занимайтесь спортом, это реально круто. Каждый день отличное настроение, утром и вечером хорошее самочувствие. Если вы занимаетесь спортом, то все остальные пагубные привычки сразу уходят на второй план», — подчеркнул Воробьев.
На одной из площадок любой желающий мог попробовать свои силы в керлинге.. По правилам у каждого игрока в руках щетки с длинной ручкой. Их используют для натирания льда перед движущимся камнем. Участники поочередно пускают снаряды, стараясь приблизиться к мишеням.
«Все могут абсолютно бесплатно это сделать. Есть две дорожки для игры, которые доступны для онлайн-записи. Приходят семьи, друзья, коллеги и играют у нас. Одна дорожка доступна в промо-режиме. Это значит, что любой желающий может прийти, сформировать команду, либо мы ему поможем в этом деле, и под руководством наших инструкторов поиграть в керлинг» — рассказал ведущий площадки Александр Прахов.
Москвичи и гости столицы также поучаствовали в мастер-классах от звезд российского спорта, соревнованиях «Лед надежды нашей» и насладились выступлением популярных артистов российской эстрады.