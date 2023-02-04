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«Яндекс» готовится выкупить долю Uber в совместном предприятии

Экономика
«Яндекс» готовится выкупить долю Uber в совместном предприятии

Корпорация «Яндекс» может вскоре приобрести 29% акций совместного предприятия с компанией Uber — MLU. Сделка, оцениваемая в 925 млн долларов, будет вынесена на рассмотрение правительственной комиссии, сообщает Forbes со ссылкой на источник.

Результатом должен стать переход к «Яндексу» всей доли иностранного партнера, то есть он превратится в стопроцентного владельца MLU. Прежде IT-компания имела право преимущественного выкупа по цене в 1,8-2 млрд долларов, однако теперь актив стал намного дешевле.

Руководство Uber заявляло, что намерено ускорить продажу доли в СП с «Яндексом». Стороны находятся в постоянном обсуждении параметров.
Яндекс uber MLU BV
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