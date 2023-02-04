«Яндекс» готовится выкупить долю Uber в совместном предприятии

Результатом должен стать переход к «Яндексу» всей доли иностранного партнера, то есть он превратится в стопроцентного владельца MLU. Прежде IT-компания имела право преимущественного выкупа по цене в 1,8-2 млрд долларов, однако теперь актив стал намного дешевле.