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Иномарка Audi сбила трех человек после ДТП на трассе под Ярославлем

Происшествия
Иномарка Audi сбила трех человек после ДТП на трассе под Ярославлем

Четыре человека пострадали в результате двух ДТП у поселка Туношна в Ярославской области, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Первая авария произошла на трассе Золотое кольцо — Ярославль — Кострома — Иваново. Там не поделили дорогу три машины. После столкновения водители и пассажиры вышли из автомобилей на проезжую часть, чтобы осмотреть повреждения. В этот момент водитель Audi не справился с управлением и совершил на них наезд.

Медики доставили в больницу трех человек. Чуть позже помощь также понадобилась мужчине из Audi. Полиция разбирается в причинах и обстоятельствах двух происшествий.
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