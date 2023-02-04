Иномарка Audi сбила трех человек после ДТП на трассе под Ярославлем

Первая авария произошла на трассе Золотое кольцо — Ярославль — Кострома — Иваново. Там не поделили дорогу три машины. После столкновения водители и пассажиры вышли из автомобилей на проезжую часть, чтобы осмотреть повреждения. В этот момент водитель Audi не справился с управлением и совершил на них наезд.