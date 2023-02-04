Стоматолог Маруфиди назвала лучшие продукты для поддержания здоровья зубов

Зубы, как любая часть человеческого тела, нуждаются в уходе. Поддержать из здоровье можно с помощью ряда продуктов, посоветовала практикующий стоматолог-пародонтолог Егана Маруфиди.
Молочные продукты являются источником кальция, необходимого для здоровья зубов. Лучше всего с этой миссией справляется сыр, который образует на эмали питательную оболочку, передает «Мослента».
Кальций также содержится в кунжуте. Однако важно учитывать, что этот микроэлемент усваивается благодаря витамину D, поэтому его тоже очень важно потреблять в нужных объемах.
Врач посоветовала есть скумбрию, треску, минтай, лосось. Такая рыба богата фтором, укрепляющим зубную эмаль. В морепродуктах также много жирных кислот омега-3, которые борются с воспалительными процессами.