Пригожин назвал выдающимся человеком автора книги «Восемь лет c Вагнером» Романовского

Кирилл Романовский на протяжении долгого времени собирал информацию для написания книги о ЧВК «Вагнер». Военкор побывал во многих горячих точках, а также был награжден орденом Мужества. Журналиста не стало ровно месяц назад — 4 января 2023 года.