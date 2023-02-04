Пригожин назвал выдающимся человеком автора книги «Восемь лет c Вагнером» Романовского

Военный корреспондент Кирилл Романовский был выдающимся человеком, который находился вместе с ЧВК «Вагнер» практически с первых шагов компании, поэтому его книга очень правдивая, заявил предприниматель Евгений Пригожин.
Вдова умершего журналиста Александра Яковлева сообщила, что вышел первый тираж книги Романовского «Восемь лет с Вагнером». Труды военкора удалось выпустить из печати благодаря друзьям Кирилла.
Евгений Пригожин в свою очередь отметил, что материалы Романовского являются правдивыми и откровенными, поскольку военкор провел большое количество времени с бойцами ЧВК «Вагнер».
«Кирилл — выдающийся человек, который шел вместе с ЧВК "Вагнер" практически с первых шагов. Он очень много знал, видел и понимал. Он провел большое количество времени с бойцами в одних окопах и фактически жил их жизнью. Его истории очень правдивы и очень откровенны», — подчеркнул бизнесмен.
Кирилл Романовский на протяжении долгого времени собирал информацию для написания книги о ЧВК «Вагнер». Военкор побывал во многих горячих точках, а также был награжден орденом Мужества. Журналиста не стало ровно месяц назад — 4 января 2023 года.