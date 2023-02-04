Российский полузащитник Александр Головин может перейти в немецкую «Боруссию»

Полузащитник французского «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин может продолжить карьеру в чемпионате Германии.
Дортмундская «Боруссия» заинтересована в переходе четвертьфиналиста ЧМ-2018 Александра Головина, выступающего за «Монако». Об этом журналистам Metaratings рассказал агент игрока Александр Клюев. При этом сам Головин не против продолжить карьеру в Бундеслиге.
В этом сезоне российский футболист провел за «Монако» 29 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Головина, становившегося победителем РПЛ в составе ЦСКА, в 22 миллиона евро.