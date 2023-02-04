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Балицкий сообщил об отправке первого подразделения батальона им. Судоплатова на Запорожье

Армия
Балицкий сообщил об отправке первого подразделения батальона им. Судоплатова на Запорожье

Первые бойцы добровольческого батальона им. Судоплатова выдвинулись на передовую в Запорожской области. Такую информацию в своем Telegram-канале предоставил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.

«На линию боевого соприкосновения отправилось подразделение бойцов добровольческого батальона имени Павла Судоплатова», — написал он.

По словам Балицкого, выдвинувшиеся на передовую добровольцы имеют отличную боевую подготовку, закрепленную регулярными тренировками в течение нескольких месяцев, снабжены необходимым вооружением, обмундированием и экипировкой. На Запорожское направление отправились лучшие, подчеркнул врио главы региона.
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