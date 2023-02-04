Балицкий сообщил об отправке первого подразделения батальона им. Судоплатова на Запорожье

Первые бойцы добровольческого батальона им. Судоплатова выдвинулись на передовую в Запорожской области. Такую информацию в своем Telegram-канале предоставил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.
«На линию боевого соприкосновения отправилось подразделение бойцов добровольческого батальона имени Павла Судоплатова», — написал он.
По словам Балицкого, выдвинувшиеся на передовую добровольцы имеют отличную боевую подготовку, закрепленную регулярными тренировками в течение нескольких месяцев, снабжены необходимым вооружением, обмундированием и экипировкой. На Запорожское направление отправились лучшие, подчеркнул врио главы региона.