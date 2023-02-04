Тайские туристы пожаловались на дискриминацию на курортах собственной страны

Один из местных жителей опубликовал свою претензию в соцсетях. Он сообщил, что в конце января прибыл в гостиницу, где забронировал номер. В стоимость также входил трансфер до пирса Нам Мао, однако сотрудники отеля отказались представить машину. Когда отдыхающие прибыли на пляж, выяснилось, что группа иностранных туристов приехала туда на микроавтобусе.