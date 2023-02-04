Тайские туристы пожаловались на дискриминацию на курортах собственной страны

Один из курортных отелей в Таиланде предоставил иностранным туристам более качественное обслуживание, чем внутренним путешественникам.
Граждане Королевства обвинили курорт в провинции Краби в дискриминационном отношении. Отель на пляже Рейли отдал предпочтение иностранцам с более высокой покупательской способностью, заявили тайцы.
Один из местных жителей опубликовал свою претензию в соцсетях. Он сообщил, что в конце января прибыл в гостиницу, где забронировал номер. В стоимость также входил трансфер до пирса Нам Мао, однако сотрудники отеля отказались представить машину. Когда отдыхающие прибыли на пляж, выяснилось, что группа иностранных туристов приехала туда на микроавтобусе.
Произошедшее разозлило тайца. Он заявил, что отель больше заботится об иностранцах и предоставляет им наилучший сервис, поскольку считает местных жителей менее платежеспособными.