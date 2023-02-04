Политолог Еремина оценила шансы Джонсона и Трасс получить поддержку британцев в политике

Британцы могут не поддержать возвращение бывших премьер-министров Королевства Бориса Джонсона и Лиз Трасс в большую политику. Об этом заявила эксперт Наталья Еремина.
Политолог оценила шансы Джонсона и Трасс получить поддержку британцев в политике. По ее словам граждане страны могут не проголосовать за этих персон на выборах.
«Это очень интересный тренд, потому что все предыдущие политические деятели, которые занимали пост премьер-министра, не возвращались в активную политическую деятельность», — говорится в комментарии Ереминой.
Ранее стало известно о желании Трасс и Джонсона вернуться на политическую арену. Бывшие премьеры недовольны курсом нынешнего главы правительства Риши Сунака. Они считают, что политик недостаточно решителен в вопросах Украины.