Участники встречи в штабе КИБЕР ФРОНТА Z обсудили значение профсоюзов в современной России

Темой традиционной субботней встречи в Петербурге стали профсоюзы. Эти общественные объединения трудящихся, связанных профессиональными интересами, впервые появились в нашей стране чуть больше века назад. В СССР они были неотъемлемой частью жизни граждан, однако в наши дни их актуальность среди обывателей нередко подвергается сомнению. Численность членов профсоюзов снижается вместе с верой людей в их эффективность.
Нужны ли профсоюзы в современной России? Какие задачи они должны ставить перед собой в изменившейся со времен СССР страны? Как объединения будут отстаивать интересы трудящихся в эпоху нейросетей, когда из-за достижений прогресса многие профессии рискуют уйти в небытие? Эти и другие важные вопросы участники КИБЕР ФРОНТА Z обсудили с председателем межрегионального профсоюза сотрудников ОВД по Петербургу и Ленобласти Юрием Корчаком.