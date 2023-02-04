Участники встречи в штабе КИБЕР ФРОНТА Z обсудили значение профсоюзов в современной России

Нужны ли профсоюзы в современной России? Какие задачи они должны ставить перед собой в изменившейся со времен СССР страны? Как объединения будут отстаивать интересы трудящихся в эпоху нейросетей, когда из-за достижений прогресса многие профессии рискуют уйти в небытие? Эти и другие важные вопросы участники КИБЕР ФРОНТА Z обсудили с председателем межрегионального профсоюза сотрудников ОВД по Петербургу и Ленобласти Юрием Корчаком.