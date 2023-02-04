Увеличение продаж валюты по бюджетному правилу может привести к колебаниям курса рубля

Курса российской валюты в феврале может оказаться весьма волатильным — в коридоре от 65 до 76 единиц за доллар, поскольку Минфин принял решение о трехкратном увеличении продаж валюты в рамках бюджетного правила, пишет газета «Ведомости».
Объем ежедневных продаж китайских юаней с 7 февраля по 6 марта вырастет почти в три раза — до 8,9 млрд рублей. Опрошенные аналитики «Альфа-банка», «Совкомбанка» и «Газпромбанк Private Banking» спрогнозировали достаточно большой диапазон колебаний курса рубля в этот период.
Эксперт по фондовому рынку финансового холдинга «БКС мир инвестиций» Евгений Миронюк указал, что возобновление валютных интервенций с начала года стало для рынка неожиданным. Эффект от недополучения экономикой привычных «нефтедолларов» способен ослабить нацвалюту сразу на несколько рублей.
В то же время эксперты «Ренессанс капитала» считают, что увеличение объема валютных интервенций может, наоборот, привести к укреплению рубля на 3-4%.