Увеличение продаж валюты по бюджетному правилу может привести к колебаниям курса рубля

Объем ежедневных продаж китайских юаней с 7 февраля по 6 марта вырастет почти в три раза — до 8,9 млрд рублей. Опрошенные аналитики «Альфа-банка», «Совкомбанка» и «Газпромбанк Private Banking» спрогнозировали достаточно большой диапазон колебаний курса рубля в этот период.