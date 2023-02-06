Режиссер Сергей Гинзбург через ФАН поздравил Константина Эрнста с днем рождения

Режиссер, генеральный директор АО «Первый канал», полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Константин Эрнст родился 6 февраля 1961 года. В день рождения телеведущего через ФАН именинника поздравил актер и продюсер Сергей Гинзбург.
Собеседник отметил, что знаком с этим человеком на протяжении долгих лет. Их связывают давние и плодотворные профессиональные отношения.
«Мы знакомы, наверное, еще с начала строительства современного телевидения в 1990-е годы. Тогда он работал в ”Матадоре”, а я в авторском телевидении. Мы внимательно смотрели за работой каждого, радовались. Было такое время, когда не было отчаянной конкуренции. На протяжении его работы на Первом канале были и телевизионные проекты, и телевизионные фильмы, где он выступал продюсером. В том числе это и "Жизнь и приключения Мишки Япончика", и "Собор". Большинство моих работ сделано с Первым каналом», — рассказал продюсер.
Сергей Гинзбург также добавил, что всегда высоко ценил предложения Константина Эрнста по реализации задуманных проектов.
«Мне с ним очень легко. Он человек очень креативный, думающий. Многие идеи, которые он высказывал в ходе мозгового штурма, были абсолютно правильные, позитивные и только на помощь мне. В данном случае мой опыт работы с ним абсолютно положительный», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.
«Совсем молодой человек, многое впереди. Здоровья! Пусть оно его не подводит, как и всех нас. Желаю сохранить тот творческий азарт, который всегда в нем был. Он человек неуемной энергии, фонтанирующий идеями. Пусть в нем дольше сохраняется этот юношеский запал, желание сделать то, чего еще никто не делал. Этот его отличительная черта — браться за самые дерзкие задачи. Вот в таком духе и до 120 лет!» — подытожил Сергей Гинзбург.
Ранее Владимир Винокур через ФАН поздравил с днем рождения Льва Лещенко. По случаю такого приятного события собеседник поделился с изданием парой искрометных анекдотов.