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Первый канал показал последнее выступление Костомарова перед госпитализацией

Спорт
Первый канал показал последнее выступление Костомарова перед госпитализацией

Первый канал показал последнее выступление фигуриста Романа Костомарова перед госпитализацией. Спортсмен вышел на лед вместе с актрисой Валерией Ланской в шоу «Ледниковый период. Снова вместе».

Для лиричного танца Костомаров и Ланская выбрали песню Exogenesis Part III группы Muse. Композиция рассказывала о прощении и паре удалось передать настроение членам жюри.

«Мы будем кататься в финале, чтобы получить удовольствие, потому что «Ледниковый период» — это творчество», — жизнерадостно ответил Костомаров за кулисами.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова похвалила фигуриста и актрису. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка также поддержала коллегу и отметила, что на льду произошла настоящая магия.

Сейчас Костомаров борется за свою жизнь в реанимации. Недавно он пришел в себя, однако теперь фигуриста настигла новая беда — он может лишиться ноги из-за гангрены.
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