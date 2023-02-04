Первый канал показал последнее выступление Костомарова перед госпитализацией

Первый канал показал последнее выступление фигуриста Романа Костомарова перед госпитализацией. Спортсмен вышел на лед вместе с актрисой Валерией Ланской в шоу «Ледниковый период. Снова вместе».
Для лиричного танца Костомаров и Ланская выбрали песню Exogenesis Part III группы Muse. Композиция рассказывала о прощении и паре удалось передать настроение членам жюри.
«Мы будем кататься в финале, чтобы получить удовольствие, потому что «Ледниковый период» — это творчество», — жизнерадостно ответил Костомаров за кулисами.
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова похвалила фигуриста и актрису. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка также поддержала коллегу и отметила, что на льду произошла настоящая магия.
Сейчас Костомаров борется за свою жизнь в реанимации. Недавно он пришел в себя, однако теперь фигуриста настигла новая беда — он может лишиться ноги из-за гангрены.