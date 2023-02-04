Жители Сестрорецка сняли на видео очередное «ноу-хау» от коммунальщиков

Работники коммунальных служб прибегли к крайне необычному способу уборки дорог от снега в Курортном районе Сестрорецка.
Коммунальщики выбрали самый чистый участок проезжей части и решили посыпать его реагентами. Делали они это тоже крайне необычно. В кузов газели забрался мужчина и одной рукой бросал горсти реагентов на дорогу из движущейся машины.
«Коммунальщикам не жалко ни наших животных, ни нашу обувь, ни наши машины... Конечно, в Курортном районе так тяжело с закупкой песка, правда же? А тут бросил соль, и само все растаяло», — написал автор видео.
Это давно не первый случай халатного отношения к работе петербургских коммунальщиков. примечательно, что на подобные инциденты никак не реагирует губернатор Северной столицы Александр Беглов.