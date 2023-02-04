Заявление Разина из Майами приняли неоднозначно на фоне смерти Шатунова

Продюсер Андрей Разин выступил с неожиданным заявлением из Майами. Слова бизнесмена приняли неоднозначно на фоне смерти легендарного солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова.
Разин выложил в соцсетях видео, на котором сообщил, что теперь регулярно будет публиковать ролики на YouTube-канале. По словам поселившегося в Майами продюсера, он готов отвечать на вопросы журналистов и блогеров.
Бизнесмен также продемонстрировал подписчикам платиновый диск, которым отметили группу «Ласковый май». По словам Разина, награду вручил сервис Spotify.
«Очень жаль, что некоторые участники, которые на этом диске, у нас не дожили», — заявил продюсер, намекая в том числе на Шатунова.
В Сети слова бизнесмена назвали неоднозначными. Многие до сих пор считают, что именно Разин косвенно виновен в смерти Шатунова.
Продюсер и певец долго спорили в суде из-за прав на песни «Ласкового мая». Незадолго до смерти бывшему солисту группы удалось держать победу. Однако близкие артиста говорили, что разборки с Разиным сильно подорвали его здоровье.
Напомним, Шатунов скончался 23 июня 2022 года. Певцу было 48 лет. Причиной смерти артиста стал обширный инфаркт.