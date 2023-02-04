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Daily Mail: Байден может приказать сбить китайский аэростат над Атлантикой

Политика
Daily Mail: Байден может приказать сбить китайский аэростат над Атлантикой

Авторы Daily Mail узнали о планах американских властей сбить китайский аэростат. Для этого придется частично закрыть воздушное пространство.

Журналисты утверждают, что президент США Джо Байден может приказать сбить китайский аэростат над Атлантикой. Информацию обнародовали со ссылкой на высокопоставленного чиновника. Официальных данных пока не было.

Через несколько часов воздушный шар должен покинуть США. Если его собьют над Атлантикой, то аппарат приземлится на территориальных водах Соединенных Штатов.

Ранее Байден отказался отдавать такой приказ из-за жилых объектов.
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