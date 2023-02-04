Der Spiegel: страны Запада могут поставить на Украину лишь 14 танков Leopard 2

По информации издания, государства Евросоюза пришли к соглашению о необходимости передачи Киеву до конца марта двух танковых батальонов, что составляет 60—62 боевых машин. Однако до сих пор ни одна из европейских стран не взяла на себя официальные обязательства по отправке танков на Украину, пишет Der Spiegel.