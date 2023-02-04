Der Spiegel: страны Запада могут поставить на Украину лишь 14 танков Leopard 2

В настоящее время страны Запада могут предоставить Украине лишь 14 немецких танков Leopard 2. К такому выводу приходят эксперты издания Der Spiegel.
По информации издания, государства Евросоюза пришли к соглашению о необходимости передачи Киеву до конца марта двух танковых батальонов, что составляет 60—62 боевых машин. Однако до сих пор ни одна из европейских стран не взяла на себя официальные обязательства по отправке танков на Украину, пишет Der Spiegel.
Ранее сообщалось, что правительство Германии приняло решение передать ВСУ 14 танков Leopard 2, а также 88 танков старого образца Leopard 1, на ремонт и модернизацию которых могут уйти месяцы.