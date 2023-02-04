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Онанист заглядывает в окна домов и занимается самоудовлетворением на улице Ткачей

Происшествия
Онанист заглядывает в окна домов и занимается самоудовлетворением на улице Ткачей

В Петербурге появился очередной извращенец. Пользователи соцсетей утверждают, что он терроризирует жильцов домов на улице Ткачей.

Комментаторы пишут, что неоднократно видели коренастого мужчину. Злоумышленник разгуливает под окнами, иногда в них заглядывает и занимается самоудовлетворением.

Один из пользователей сообщил также, что периодически извращенец пользуется лестницей, чтобы быть ближе к окну.

Также есть информация, что гражданин может быть вооружен травматическим оружием. Он ходит в камуфляжной форме и передвигается на синей машине марки Peugeot.
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