Онанист заглядывает в окна домов и занимается самоудовлетворением на улице Ткачей

В Петербурге появился очередной извращенец. Пользователи соцсетей утверждают, что он терроризирует жильцов домов на улице Ткачей.
Комментаторы пишут, что неоднократно видели коренастого мужчину. Злоумышленник разгуливает под окнами, иногда в них заглядывает и занимается самоудовлетворением.
Один из пользователей сообщил также, что периодически извращенец пользуется лестницей, чтобы быть ближе к окну.
Также есть информация, что гражданин может быть вооружен травматическим оружием. Он ходит в камуфляжной форме и передвигается на синей машине марки Peugeot.