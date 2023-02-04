Политолог Светов объяснил, почему Байдена нельзя досрочно снять с должности президента

Действующего президента США Джо Байдена не могут убрать с должности главы государства, поскольку в законодательстве страны не прописана возможность отстранения лидера по состоянию здоровья, сообщил политолог Юрий Светов.
В разговоре с 5-tv.ru эксперт напомнил, что 32-й президент США Франклин Рузвельт был тяжело болен на протяжении всего своего правления. Политик даже избирался на четвертый срок и умер в должности руководителя Белого дома.
«Так вот, нет в законодательстве США того, что президента можно отстранить от власти, если у него чего-то там обнаружили (в плане здоровья — Прим. ФАН)», — подчеркнул политолог.
Ранее сообщалось, что Байден потерялся на сцене и не смог самостоятельно найти свое место после выступления.