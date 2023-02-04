Максим Аверин высказался о сбежавших из России артистах словами Булгакова

Он уверен, что люди, которые уехали из России за рубеж, не чувствуют себя счастливыми на чужбине, как бы они не говорили о гостеприимстве других народов. Аверин заметил, что чаще все артисты говорят о заработках, но мало кто упоминает, как тяжело жить без русской культуры.